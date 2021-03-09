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Gündem ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu
Gündem

ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu

ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen skandal reklamda FETÖ parmağı olduğundan şüpheleniliyordu. O şüphe terör örgütü liderine söylenilen "Sayın Gülen" sözü ile netleşti. Reklamın FETÖ ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyonun işi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:50:00 -
ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu

ABD New York'taki ünlü Times Meydanı’nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan organizasyonun başkanı Murat Kaval'a ulaşıldı. Gazetecileri karşısında bulunca panikleyen ve telefonla konuşan Kaval, "Türkiye düşmanlığı yapılan ilanı neden verdiniz, bu parayı nereden buldunuz?" sorularına karşı telefonuyla gazetecilerin görüntülerini almaya başladı.

"Bizim FETÖ'yle işimiz yok"

Israrla muhabirin adını soran ve "Biz Anadolu Ajansı'yız" cevabının ardından zorla mikrofonu indirmeye çalışan Kaval, muhabirin "İlanı koymanızı FETÖ mü söyledi? Kaç para aldınız?" sorularına ise "Bizim FETÖ'yle işimiz yok" cevabını vererek terör örgütüyle irtibatı olmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü liderine "Sayın Gülen" diyerek söze başladı!

Kaval, muhabirin elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna yanıt verirken ise söze "Sayın Gülen" diye başladı.

İsmini öğrenmeye çalıştı

Muhabirin, kurumun bütçesinin yıllık 63 bin dolar olduğunu belirterek bu kadar sınırlı bir bütçeyle nasıl 40 farklı şehirde ilan verebildiklerini sorması üzerine Kaval, alaylı bir tavırla "Çok basit, söyleyeceğim" diyerek muhabirini ismini öğrenme konusunda ısrarcı olmaya devam etti.

"Yakında görürsünüz"

Muhabirin kurumda kaç kişi çalıştığını, neden internet sayfasında bu bilgilerin yer almadığını ve yasa dışı bir örgüt olup olmadıklarını sormasının üzerine ise Kaval, "Yakında görürsünüz, yakında görürsünüz." dedi.

FBI ile tehdit 

"İllegal örgüt müsünüz?" sorusuna önce cevap vermeyen Kaval, daha sonra dönerek "İllegal örgüt olsak ABD'de kalma imkanımız var mı, bunu çok iyi biliyorsunuz." diye cevap verdi. Kaval’ın konuşmasının ortasında "Gerekli bilgileri, sizi FBI'a vereceğiz." şeklinde hemen muhabiri tehdit etmesi ise dikkat çekti.

Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam tepki çekmişti

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu. Türk toplumu üyeleri, ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

Reklam üzerine New York kentinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı. Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterilmişti.

Kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pensilvanya'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görülmüştü. Reklam Türkiye'de de tepkiyle karşılanmış, birçok ilde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görselleri yansıtılmıştı.

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Yorumlar

Tarik

Yokmu ABD de bi vatan evladı. Bakın bu itin yüzü de gözüktü. Bi güzellik yapın bu arkadaşa.
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Amine

İllegal örgüt olsaydık ABD bizi burada barinirirmiydi diyor pkk legal mi feto lagal mi
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