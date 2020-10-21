ABD'deki siyahi Taylor davasında polisi aklayan jurinin önüne 'cinayet suçlaması' getirilmemiş

NEW YORK (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın öldürülmesinde 3 polisi suçsuz bulan büyük jüri, davada önlerine ‘cinayet suçlaması'nın getirilmediğini savundu.

Davaya bakan hakimin, ‘kamu yararı’ olduğu gerekçesiyle jüriye geçen ay aldığı kararla ilgili "beyanat izni" vermesi üzerine jüri üyeleri ortak bir açıklama yayımladı.

Üyeler, Kentucky eyalet başsavcısının önlerine bir ‘cinayet suçlaması’ getirmediğini, sadece bir polis aleyhine, etrafını ‘tehlikeye atma’ suçlamasından yargılanmasının gerekli olup olmadığının sunulduğunu ileri sürdü.

Jürinin açıklaması üzerine, Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron, Twitter hesabından, ofisinin çalışmasının arkasında durduğunu ve hakimin kararına itiraz etmeyeceğini belirtti.

Taylor’un ailesini temsil eden avukat Ben Crump ise Cameron’u jüriye gerçekleri yanlış sunmakla suçlayarak, Taylor’a adalet için bağımsız bir savcı ile davaya yeniden bakılması çağrısında bulundu.

23 Eylül’de, Kentucky büyük jürisi, Taylor’un öldürülmesi olayı ilgili davada, polis memuru Brett Hankison’ın komşu daireye ateş edip ‘tehlikeye atma’ suçundan yargılanmasına karar vermiş, diğer iki polisi ise aklamıştı.

Taylor'un öldürülmesi olayına karışan polislerin jüri tarafından suçsuz bulunması başta Louisville olmak üzere ülkenin değişik şehirlerinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protestoları tekrar alevlendirmişti.

- Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken nefessiz kalana kadar boğazına basılarak öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.