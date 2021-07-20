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Dünya

ABD'deki orman yangınları şiddetleniyor

Oregon ve California eyaletlerinde günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle bir milyon dönümden fazla alan kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 21:29:00 -
ABD'deki orman yangınları şiddetleniyor

ABD'nin batısındaki 13 eyalette 80 büyük yangın sürüyor. Ülke genelindeki yangınlarda şimdiye kadar bir milyon dönümden fazla alan yandı. Uzmanlar, durumun daha da kötüleşmesi bekliyor.

Oregon eyaleti günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bootleg bölgesinde en az 2 bin kişi tahliye edildi.

6 Temmuz'dan bu yana Bootleg bölgesinde söndürülemeyen yangın nedeniyle 300 bin dönümden fazla alan yandı, 170'ten fazla yapı küle döndü. Ayrıca, yaklaşık 5 bin evin risk altında olduğu açıklandı.

Kaliforniya eyaletinde de 2 haftadır süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 23 bin dönümden fazla alanın yandığı ve alevlerin kontrol altına alınamadığı açıklandı. 

 

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