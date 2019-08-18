ABD’de yer yerinden oynuyor! Trump: Bu bir terör organizasyonu

ABD'nin Oregon eyâletinin Portland kentinde 'Proud Boys' adlı aşırı sağcı grup merkezde 1200 kişilik bir gösteri düzenledi. Ancak aşırı sağcı gruba karşı protesto amaçlı solcu ANTIFA yürüyüş düzenleyince olay çıktı. Çıkan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı, 6 kişi de yaralandı.

Gösteri öncesi yoğun güvenlik önlemleri alınırken gösteriye aşırı sağcı 1200 kişi katıldı.

Gösteriye katılan pek çok kişide Trump maskeleri olduğu görülürken, katılımcılar sürekli olarak beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen 'White Power' işaretini yaptı.

Ancak gösterilere tepki olarak aşırı solcu ANTIFA ve diğer gruplar da ayrı bir yürüyüş düzenlemek istedi.

Çok sayıda gözaltı

Çıkan olaylarda en az 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Portland'da yetkililer yaptığı açıklamada yaralanmaların hiç birinin polis elinden olmadığını ifade etti.

Polis ayrıca ANTIFA üyesi olan 13 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Trump da açıklamalarda bulundu ve aşırı solcu ANTIFA'ya tepki gösterdi.

Trump Twitter'daki açıklamasında "ANTIFA'yı 'terör organizasyonu' olarak adlandırmayı ciddi olarak düşünüyorum. Portland'ı çok yakından izliyoruz. Umarım Belediye Başkanı işini düzgün bir şekilde yapabilir!" ifadelerini kullandı.