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Dünya ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor
Dünya

ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-23 10:32:00 - 2024-04-23 11:20:22
ABD'de üniversitelerde Gazze protestosu! Giderek yayılıyor

ABD'nin katil İsrail'e verdiği desteği protesto eden binlerce üniversiteli kampüslerinin önünde toplandı. Yetkililer protestocuları etkisiz hale getirmeye çabalarken, Gazze'deki katliama karşı protestolar Columbia ve Yale'den diğer üniversitelere yayıldı.

Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto eden on binlerce üniversiteli kampüslerinin önünde gösteri düzenledi.Önce New York Üniversitesi'nde başlayan protestolar şimdi de Yale ve Colomia Üniversitesi'ne kadar yayıldı. 

Pazartesi gecesi polis New York Üniversitesi'ndeki protestoyu dağıtmak için polis müdahale etmiş ve çok sayıda kişiyi tutuklamıştı.

Günün erken saatlerinde Yale'de düzinelerce öğrenci tutuklanırken, Columbia yüz yüze dersleri iptal etti.

Üniversitelerdeki protesto hareketi New York City polisinin Columbia Üniversitesi'nin şehirdeki kampüsüne çağrılması ve düzinelerce göstericiyi tutuklamasının ardından küresel ilgi odağı haline geldi. 
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''Kınıyorum''

Protestolarla ilgili açıklama yapan Başkan Joe Biden, "Yahudi karşıtı protestoları" ve "Filistinlilere neler olduğunu anlamayanları" kınadığını söyledi.

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