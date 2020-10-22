  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri "negatif"
Aktüel

ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri "negatif"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 22:40:36 -
ABD'de Trump ve Biden'ın canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testleri "negatif"

WASHINGTON (AA) - ABD'de bu akşam canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecek başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden'ın yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin "negatif" çıktığı duyuruldu.

29 Eylül'deki ilk canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından, bu akşamki tartışma için her iki aday da test yaptırdı.

Biden kampanyasından yapılan açıklamada, Biden'ın testinin "negatif" çıktığı duyuruldu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da Trump'ın uçağı tartışmanın yapılacağı Tennessee eyaletine indikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda Trump'a test yaptırdık ve sonuç negatif." dedi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala Trump ve Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00) Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Belmont Üniversitesinde karşı karşıya gelecek.

Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD) yaptığı açıklamaya göre, tartışma Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında yapılacak.

Toplamda 90 dakika sürecek tartışmada, her konu başlığı için 15'er dakika ayrılacak ve her konu başlığının başında adaylara 2'şer dakikalık açılış konuşması süresi tanınacak.

Tartışma, reklamsız olarak yayımlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş
Dünya

İşgalci Ermenistan'a Nahçıvan'da soğuk duş

Azerbaycan, Nahçıvan'da işgalci Ermenistan ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdü.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay