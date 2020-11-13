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Aktüel ABD'de trafik kazasında ölen kişinin, hava yastığındaki imalat hatasından yaşamını yitirdiği belirlendi
Aktüel

ABD'de trafik kazasında ölen kişinin, hava yastığındaki imalat hatasından yaşamını yitirdiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:22:19 -
ABD'de trafik kazasında ölen kişinin, hava yastığındaki imalat hatasından yaşamını yitirdiği belirlendi

DETROIT (AA) - ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası nedeniyle eylül ayında Arizona'daki kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kurumun açıklamasında, yapılan incelemeler sonucu Arizona'da eylül ayındaki kazada otomobilin sürücüsünün, Takata marka hava yastığının patlayarak metal parçacıklar saçması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu sürücünün, ABD'de 2009'dan bu yana hava yastığındaki imalat hatası nedeniyle ölen 18. kişi olduğu kaydedildi.

Oto güvenlik ekipmanları üreticisi Japon şirketi Takata, ocak ayında tespit edilen imalat hatası sonrası 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı almıştı.

NHTSA, Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.





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