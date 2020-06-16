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Aktüel

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın korona virüse yakalanan babası hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:14:06 -
ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar ’in babası koronadan öldü

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın korona virüse yakalanan babası hayatını kaybetti.


ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ın babası korona virüs ile verdiği mücadeleyi kaybetti. Ilhan Omar’ın babası Nur Omar Mohamed, 67 yaşında korona virüs sonucu hayatını kaybetti.


Omar Mohamed, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Hennepin Sağlık Merkezine sevk edilmesinin ardından durumun kötüleşmesi üzerine komaya girdi. Ilhan Omar, babasını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Babam Nur Omar Mohamed’i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum. Onun, benim ve onu tanıyanlar için değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır” ifadelerini kullandı.


Babasının durumunun ağırlaşması üzerine Ilhan’ın ablası Sahra, Kenya’dan ABD’ye geldi.


Somali göçmeni bir ailenin çocuğu olan Ilhan Omar, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Babası 1995 yılında iç savaşı nedeniyle Somali’den mülteci olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmişti.

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