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ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu

- Amerikan Futbolu Ligi'nde 53'üncü Super Bowl'da, 17 yıllık aranın ardından Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları yeniden karşılaşacak- NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp Rams tarihindeki 4'üncü, Patriots ise 6'ncı Super Bowl şampiyonluğunu hedefliyor- Patriots takımının baş antrenörü Bill Belichick ve oyun kurucusu Tom Brady, son 18 yılda 9'uncu kez Super Bowl'da birlikte ter dökecek

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu


ANKARA (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için nefesler tutuldu.

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu, Los Angeles Rams 13 galibiyet ve 3 yenilgiyle, Patriots ise 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.


- Rams rövanş peşinde


Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşını almak için ter dökecek.

Tarihinde 4'üncü kez kupayı hedefleyen Rams, NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Rams, 1945 sezonunda Cleveland, 1951'de Los Angeles ve 1999'da St. Louis kentlerini temsil ederek şampiyon oldu.

Son olarak 30 Ocak 2000 tarihinde Atlanta kentinde düzenlenen 34'üncü Super Bowl maçında kupaya uzanan Rams, 19 yıl sonra aynı mutluluğu yaşamak istiyor.


- Patriots 6'ncı şampiyonluğun peşinde


Rams'i 17 yıl önce Super Bowl'da yenmesinin ardından elde ettiği başarılarla NFL'de adından sıkça söz ettiren Patriots takımı ise 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu olmak için ter dökecek.

NFL'de 2001, 2003, 2004, 2014 ve 2016 sezonlarında kupayı kaldıran Patriots, son 5 yılda 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek.

Geçen sene düzenlenen 52'nci Super Bowl maçında Philadelphia Eagles'a 41-33'lük skorla mağlup olan Patriots, bu sene kupaya uzanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.


- En başarılı antrenör-oyuncu ikilisi


Patriots takımının 66 yaşındaki baş antrenörü Bill Belichick ve kariyerinin sonuna yaklaşan 41 yaşındaki tecrübeli oyun kurucusu Tom Brady, NFL tarihinin en başarılı antrenör-oyuncu ikilisi olarak öne çıkıyor. 2001 sezonundan bu yana Patriots'ta görev alan ikili, son 18 yılda 9'uncu kez Super Bowl'da bir arada mücadele edecek.

Belichick-Brady ikilisi bugüne kadar 5 Super Bowl maçından şampiyonlukla ayrılırken, 3 Super Bowl müsabakasını ise kaybetti. Brady'nin NFL'de 3 MVP (en değerli oyuncu), Super Bowl maçlarında ise 4 MVP ödülü bulunuyor.

Patriots, rakibini geçerek 6 Super Bowl ile NFL'de en çok şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı yakalamayı amaçlıyor.


- Rams'in genç kadrosu


Patriots'ın tecrübeli antrenör-oyuncu ikilisine karşı, Rams takımının genç kadrosu dikkati çekiyor.

Rams'in başantrenörü Sean McVay, iki yıl önce takımın başına geçtiğinde, NFL tarihinin en genç başantrenörü unvanını elde etti. Geçen hafta 33 yaşını dolduran McVay, Super Bowl'da mücadele edecek en genç başantrenör olarak da tarihe geçecek.

Rams'in 24 yaşındaki oyun kurucusu Jared Goff, NFL draft'ında birinci, koşucusu Todd Gurley ise 10'uncu sıradan seçilmişti.

Öte yandan, Super Bowl 53'ün devre arası şovunda ise ABD'li rock grubu Maroon 5, rapçi Travis Scott ve Big Boi sahne alacak.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
  1. Amerikan Futbolu Ligi (NFL)
  2. Bill Belichick
  3. Los Angeles Rams
  4. New England Patriots
  5. Super Bowl
  6. Tom Brady

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