ABD'de Şükran Günü tatilinde silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

NEW YORK (AA) - ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Henderson ilçesinde etrafa gelişigüzel ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



Henderson Polis Departmanından yapılan açıklamada, iki beyaz şüphelinin Şükran Günü tatilinde herhangi bir neden olmaksızın araçtan etraftakilere rastgele ateş ettikleri belirtildi.

Las Vegas kentinin güneyinde bulunan ilçenin değişik yerlerinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Polis, vücutlarında dövme bulunan 20’lı yaşlarda bir kadın ile 30’lu yaşlarda bir erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.



