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Dünya ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 471 artarak 585 bin 709'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:13:00 -
ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 640 artarak 32 milyon 924 bin 567'ye yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 471 artarak 585 bin 709'a çıktı.

California, 3 milyon 768 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 928 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 289 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 656 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 914 ve Texas'ta 50 bin 940 olarak kayıtlara geçti.

121 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 156 milyondan fazla kişiye ilk doz, 121 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 684 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 586 binden fazla vakayla Brezilya izliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 434 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 270 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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