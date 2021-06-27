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Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 366 artarak 603 bin 891'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 17:23:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 18 bin 202 artışla 33 milyon 622 bin 123'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 366 artarak 603 bin 891 oldu.

California, 3 milyon 814 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 569 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 649 ve Teksas'ta 52 bin 265 olarak kayıtlara geçti.

152 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 178 milyondan fazla kişiye ilk doz, 152 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 233 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 386 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 512 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 395 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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