  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı
Aktüel

ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:38:40 -
ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı

ANKARA (AA) - ABD'de aşırı sağcı gruplardan "Proud Boys"un (Gururlu Oğlanlar), liderlerinden biri, başkent Washington'daki Asbury Birleşik Metodist Kilisesi'nde asılı "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yaktığı için gözaltına alındı.

Washington polisi, ABD Kongresinde Joe Biden'ın seçim zaferinin oylanacağı gün düzenlenecek protestoya katılmak için kente gelen Henry Tarrio'yu (36), "mülke zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Tarrio hakkında ayrıca yasa dışı mühimmat taşımak suçlamasıyla yakalama emri bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump taraftarı grup, aralıkta Washington'da düzenledikleri gösteride ırkçılık karşıtı protestocularla karşı karşıya gelmişti. Aktivistlerin Beyaz Saray yakınındaki meydana girmesine izin vermediği grup, gece saatlerinde bölgedeki iki siyahi kilisedeki "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamaları çalıp benzinle ateşe vermişti.

Kanada vatandaşı Gavin McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" adlı grubun mensupları kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.

Trump'ın Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında grubun faaliyetlerini kınamaktan kaçınması ve onlara "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı vermesi tartışmalara yol açmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu
Ekonomi

Petrol fışkıran minicik ülkede iki yeni saha daha bulundu

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, iki yeni petrol sahası daha keşfedildiğini açıkladı.
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay