ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı
ANKARA (AA) - ABD'de aşırı sağcı gruplardan "Proud Boys"un (Gururlu Oğlanlar), liderlerinden biri, başkent Washington'daki Asbury Birleşik Metodist Kilisesi'nde asılı "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yaktığı için gözaltına alındı.
Washington polisi, ABD Kongresinde Joe Biden'ın seçim zaferinin oylanacağı gün düzenlenecek protestoya katılmak için kente gelen Henry Tarrio'yu (36), "mülke zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Tarrio hakkında ayrıca yasa dışı mühimmat taşımak suçlamasıyla yakalama emri bulunduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump taraftarı grup, aralıkta Washington'da düzenledikleri gösteride ırkçılık karşıtı protestocularla karşı karşıya gelmişti. Aktivistlerin Beyaz Saray yakınındaki meydana girmesine izin vermediği grup, gece saatlerinde bölgedeki iki siyahi kilisedeki "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamaları çalıp benzinle ateşe vermişti.
Kanada vatandaşı Gavin McInnes'in 2016 yılında kurduğu "Proud Boys" adlı grubun mensupları kendilerini "Batı şovenisti" olarak tanımlıyor.
Trump'ın Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ile televizyon tartışmasında grubun faaliyetlerini kınamaktan kaçınması ve onlara "Geri çekilin, beklemede kalın" mesajı vermesi tartışmalara yol açmıştı.