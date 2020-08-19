  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia
Aktüel

ABD'de siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada beyaz doktorlar tarafından bakımı yapılan yeni doğmuş siyahi bebeklerin hayatını kaybetme oranının 3 kat daha fazla olduğu ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:41:07 -
ABD'de siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia

NEW YORK (AA) - ABD’de yapılan yeni bir araştırmada beyaz doktorlar tarafından bakımı yapılan yeni doğmuş siyahi bebeklerin hayatını kaybetme oranının 3 kat daha fazla olduğu iddia edildi.

George Mason Üniversitesinde yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) isimli dergide yayınlanan araştırmada, ''ABD’de doğan siyahi bebeklerin bakımı siyahi doktorlar tarafından yapıldığında yaşama oranlarının daha yüksek, beyaz doktorlar tarafından yapıldığında ise ölme olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.'' ifadelerine yer verildi.

1992 ile 2015 yılları arasında Florida eyaletindeki hastanelerde doğan 1,8 milyon bebeğin verilerini inceleyen araştırmacılar, siyahi doktorların görevli olduğu siyahi bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının yüzde 39 ile 58 oranında azaldığını ortaya koydu.

Buna karşılık, beyaz bebek doğumlarındaki ölüm oranlarının doktorun ırksal durumundan etkilenmediği sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, ''Bu sonuçlar, komplike vakalarda ve siyahi bebek doğumlarının yüksek olduğu hastanelerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.'' açıklamasında bulunurken siyahi bebeklerin bakımı ile ilgili siyahi doktorların beyaz meslektaşlarından daha çok performans ortaya koyduğunu iddia etti.

Araştırma raporunda, ''Yeni doğmuş bebek ölümlerini azaltmak için doktorlar, hemşireler ve hastane yöneticileri arasındaki ırksal eşitsizlikler konusundaki farkındalığın artırılması gerekiyor.'' ifadesi yer aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 2000 ile 2017 arasındaki verilere göre hazırlanan bir rapor, siyahi bebeklerin hala beyaz bebeklere göre iki kat daha fazla ölme riskine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor
Gündem

Bylock'tan Joe Biden çıktı: TSK'dan kokular geliyor

Küstahça ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi darbeyle tehdit eden ABD Başkan adayı Joe Biden’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı
Dünya

Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı

Mali'de darbe girişimi iddiasıyla bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu ileri sürüldü. Yerel kaynaklardan gelen son bilgile..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı