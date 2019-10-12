0553 313 94 23

ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var

ABD’nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 22:14
ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var

ABD’nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir kulübe silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. New York Şehri Polis Teşkilatı, ruhsatsız olduğunu açıkladığı kulübe düzenlenen saldırıda ölen 4 kişinin kulüp içinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralılar arasında yer alan biri kadın, ikisi erkek üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ama diğer iki yaralının durumlarının daha ciddi olduğunu belirtti.

Polis saldırının 74 Utica Caddesi'nde gerçekleştiğini açıkladı. Polis elindeki bu bilgilerin ön rapor olduğunu söyleyerek henüz saldırının nedenine ait fazla ayrıntıya ulaşılamadığını belirtti.

New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD) sözcüsü Brian Magoolaghan, saldırının düzenlediği sokakta düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin sabah 07:00’den önce saldırı ile ilgili alınan çağrıya cevap verdiğini söyledi. Olay yerinde dört kişinin öldüğünü resmi olarak doğruladı. Vurulan bir kadın ve iki adamın hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalara maruz kaldığını söyledi.

Saldırının Brooklyn'in Crown Heights mahallesinde, haritalarda özel bir kulübe karşılık gelen bir adreste gerçekleştiğini söyledi. Ancak sözcü, saldırının gerçekleştiği binanın türünü tam olarak açıklamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 22:14
  1. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
    1. Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk..
    2. Ömer Çelik'ten AB'ye ve Arap..
    3. Hollanda'da Barış Pınarı Harekatı'na..
    4. ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var
    5. Buket Aydın'dan eleştirilere..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    7. Bakan Süleyman Soylu'dan yaralı..
    8. Libya'dan Arap Birliği'nin Türkiye..
    9. Destici: PKK/YPG kahpece ve kalleşçe..
    10. AK Parti'den AB ve Arap Birliği'ne..
    11. 4 ilçede eğitime ara verildi...
    12. Terör örgütüne bir darbe daha!..
    13. Temel Karamollaoğlu: Müslümanlık..
    14. Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Şimdi..
    15. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    16. Japonya’yı tayfun vurdu: 2 ölü
    17. Türkiye'ye karşı savaşmayı reddettiği..
    18. MSB fotoğraf paylaştı! Komandolar..
    19. Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı..
    20. Akdeniz'de korkutan deprem!
    21. TSK'ya zalim diyen Saadet Partili..
    22. Erdoğan'dan Muhammed'in ailesine..
    23. Çamaş’ta AK Parti’ye yoğun katılım
    24. Ezgi sanatçısı Beyaz'dan yürek..
    25. Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı..
    26. Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı..
    27. Terör örgütü PYD'nin sözde komutanı..
    28. Milli Savunma Bakanlığı öldürülen..
    29. Tel Abyad alındı mı? Tel Abyad’a..
    30. Türkiye'den Arap Birliği'ne çok sert..
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
    Tepkilere dayanamayan Tarkan sonunda konuştu! Harekat mesajı tepki çekti
    Tepkilere dayanamayan Tarkan sonunda konuştu! Harekat mesajı tepki çekti
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!
    Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!