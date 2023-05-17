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Ekonomi ABD’de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı
Ekonomi

ABD’de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 19:25:00 -
ABD’de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı

ABD’de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0.5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, oranın yüzde 0.1 azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, martta değişim göstermemişti.

Tahminler aşıldı

İmalat sanayi üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 1 yükseldi. Tahminler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0.1 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, martta yüzde 0.8 düşüş kaydetmişti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0.3 puan artarak yüzde 79.7 oldu. Tahminlere paralel gelen kapasite kullanım oranı, martta yüzde 79.4 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan, ABD’de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0.4 artarak piyasa beklentilerinin altında arttı. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0.8 artması yönündeydi. Art arda 2 aylık düşüşün ardından toparlanma gösteren perakende satışlar, martta yüzde 0.7 azalmıştı.

Öngörüler tutmadı

Ülkede perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 1.6 arttı. Öngörüler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4.2 artması yönündeydi. Perakende satışlar. martta yıllık bazda 2.42 artmıştı.

Analistler, perakende satış verilerinin bu yıl artan resesyon risklerine rağmen tüketici harcamalarının ikinci çeyreğin başlarında muhtemelen güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.
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