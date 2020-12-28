  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti
Aktüel

ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:58:16 -
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

NEW YORK (AA) - ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle havalimanlarından son 10 günde seyahat eden yolcu sayısının 10,2 milyona ulaştığını açıkladı.

TSA yetkilileri, sağlık yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişesiyle seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen dün 1,28 milyon yolcuyu güvenlik taramasından geçirdiklerine, bu rakamın salgının başladığı marttan bu yana kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olduğuna işaret etti.

Son 10 günde havalimanlarından toplam 10,2 milyon yolcunun seyahat ettiğine dikkati çeken TSA yetkilileri, bu 10 günden 6’sında günlük yolcu sayısının 1 milyonun üzerinde seyrettiğine vurgu yaptı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, dün CNN’e yaptığı açıklamada, ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğunu belirtmiş, halka bu dönemde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için seyahatten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Fauci, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız, durum gerçekten çok rahatsız edici. Gelecek birkaç hafta çok daha kötü olabilir." sözleriyle endişesini dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a hakaret etmişti...
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırı..
Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak'ın ilk duruşma tarihi belli oldu

AK Parti Genel Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ve KADEM ile birlikte 81 ilin kadın kollarının dava açtığı Yeni Akit Gazetesi ..
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru
Aktüel

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım iş ilanları için başvuruda bulunacaklar Adalet Bakanlığı personel a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay