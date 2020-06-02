  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD’de sabah saatlerinde askeri hava üssüne saldırı! Ölü askerler var

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletindeki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssü’ne açılan ateş sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 07:10:00 - 2020-06-02 07:26:45
ABD’de sabah saatlerinde askeri hava üssüne saldırı! Ölü askerler var

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Dakota eyaletindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda iki askerin öldüğü açıklandı.

Kuzey Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saat 04.30 civarında düzenlenen saldırının ardından askeri üste durumun kontrol altın alındığı, diğer personelin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi

Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz yüksek irtifa hava istihbaratını sağlayan RQ-4 Global Hawk dronelerinin merkezi konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım devam ediyor: Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi
Gündem

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım devam ediyor: Moloz yığını vurgunun boyutunu gözler önüne serdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çı..
ABD uçaklarına yakıt ikmali yapılmıştı! Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş çarpıcı detayı paylaştı
Gündem

ABD uçaklarına yakıt ikmali yapılmıştı! Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş çarpıcı detayı paylaştı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapılmasını değerlendir..
İBB Başkanı İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'ya flaş çağrı: Eskisi gibi yakın olamayız ama...
Gündem

İBB Başkanı İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'ya flaş çağrı: Eskisi gibi yakın olamayız ama...

Fazilet Durağı yalanıyla ilgili, Başsavcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesinin ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran, İBB Başkanı Ekr..
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı