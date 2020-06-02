ABD’de sabah saatlerinde askeri hava üssüne saldırı! Ölü askerler var
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletindeki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssü’ne açılan ateş sonucu 2 askerin öldüğü bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Dakota eyaletindeki askeri üsse düzenlenen saldırıda iki askerin öldüğü açıklandı.
Kuzey Dakota'daki Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, ''Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Üssüne açılan ateş sonucu iki görevli asker hayatını kaybetmiştir.'' ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saat 04.30 civarında düzenlenen saldırının ardından askeri üste durumun kontrol altın alındığı, diğer personelin güvenliğinin sağlandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi
Soruşturma sürdüğü için hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin 24 saat sonra duyurulacağı ifade edilen açıklamada, saldırının hava üssüne nereden yapıldığı ve saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Grand Forks Hava Kuvvetleri Üssünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz yüksek irtifa hava istihbaratını sağlayan RQ-4 Global Hawk dronelerinin merkezi konumunda bulunuyor.