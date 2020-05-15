ABD'de "Ramazan ışıkları" yarışması

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU – ABD’nin Michigan eyaletinde Müslümanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarından dolayı bu yıl sessiz geçen ramazan için farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Ülkede Müslüman toplumunun en yoğun olarak yaşadığı Detroit şehrinin Dearborn bölgesinde, ramazan ayına özel ışıklı ev süsleme yarışması düzenlendi.

Yarışmayı organize eden üç Müslüman sivil toplum kuruluşundan biri olan Halal Metropolis’ten belgesel film yapımcısı Razı Jafri, proje hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl ramazanda camilerin kapanması gibi farklı bir gerçeklikle yüzleştiklerini belirten Jafri, Müslüman toplumun moralini yüksek tutmak için ‘Ramazan ışıklandırması’ yarışması düzenlediklerini kaydetti.

Jafri, şunları söyledi:

“Dearborn’da her yıl Noel zamanı, en iyi ışıklı ev süsleme yarışması yapılıyor. Biz de özellikle Kovid-19 salgını döneminde niye ‘Ramazan ışıkları’ yarışması yapmayalım diye düşündük. Son birkaç yıldır bazı Müslüman aileler ramazanda zaten bu ülkede farkındalık oluşturmak için benzer süslemeler yapıyordu. Michigan Müslüman Toplumu Konseyi ve Ramazan Sahur Festivali sivil toplum kuruluşları ile ortak bir komite oluşturarak bu yarışmayı başlattık.”

Yarışmadan dolayı çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Jafri, “Sosyal mesafe kuralları gereği insanların bir araya gelemediği böyle özel bir ayda ve zor bir salgın döneminde Müslüman toplum için pozitif bir şeyler yapmak istedik.” diye konuştu.

Jafri, ışıklı süslemelerde belli bir kural bulunmadığını, bazı ailelerin kendi ürettiği dekorasyonlarla evlerini süslediklerini bazılarının da Noel ışıkları satın alarak bunları ramazan ışıklarına çevirdiğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, ailelerin evlerini ışıklı hilal, yıldız şekilleri ve fenerlerle süslemenin yanı sıra ön bahçeye “Ramazan mübarek olsun” şeklinde yazılar koydukları görüldü.

-“Başka şehirlerden yarışma hakkında telefonlar aldık”

Ramazanın bu yıl Müslümanlar için birlikte iftar yapmadan ve teravih kılmadan geçtiğini kaydeden Jafri, ışıklı ev dekorasyonlarının ilgi çekerek insanlara ümit ve coşku verdiğini, ramazana pozitif bir hava kattığını dile getirdi.

Jafri, “Yarışmayla ilgili, Michigan dışından Müslümanların yaşadığı diğer şehirlerden bu yarışmayı kendi toplumlarında nasıl yapabileceklerini soranlardan telefonlar aldık. Müslüman olmayan kişiler bile arayıp, şimdiye kadar böyle bir şey duymadıkları için bu ışıklı süslemeleri nasıl görebileceklerini sordular.” dedi.

Yarışmayı 6-7 kişilik gönüllü küçük bir ekip ile yürüttüklerini kaydeden Jafri, gelecek yıl Dearborn’un yanı sıra ABD’deki diğer şehirlerde de benzer etkinliklerin yayılmasını ümit ettiğini söyledi.

-“Umuyoruz bu yarışma, güzel bir örnek olur”

Jafri, ramazan ışıklandırması yarışmasının ABD’de bildiği kadarıyla ilk defa yapıldığına işaret ederek, “Umarız bu yarışma, ülkedeki Müslümanların bundan sonra ramazanda güzel bir farkındalık oluşturması için örnek olur, bu mübarek ayda topluma mutluluk ve moral verir.” diye konuştu.

Şu ana kadar yarışmaya 125’ten fazla katılım olduğunu belirten Jafri, en yaratıcı ve göz alıcı şekilde süslenen 10 evin 22 Mayıs’ta jüri tarafından belirleneceğini, kazananlara sertifika ve çeşitli hediyeler vereceklerini söyledi.