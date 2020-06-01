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Aktüel

ABD’de protestocular lüks araçları kundakladı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda lüks araçlar ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:27:40 -
ABD’de protestocular lüks araçları kundakladı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda lüks araçlar ateşe verildi.


ABD’nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Protestolarda şiddet, yağma ve kundaklamalar giderek artıyor. Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki lüks araç galerisi protestocular tarafından yağmalandı. Galerinin camlarını kırarak içeriye giren protestocular, lüks araçları kullanılmaz hale getirdi. Protestocular, bazı araçları da ateşe verdi.


Yetkililer, araç galerisine verilen zararın 280 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdiler.

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