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Aktüel

ABD'de polis şiddetiyle ölen Floyd için Arjantin'de gösteri

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:31:47 -
ABD'de polis şiddetiyle ölen Floyd için Arjantin'de gösteri

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan karantinaya rağmen, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Sol görüşlü örgütlerin çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşı'nda toplanan kalabalık, Floyd için adalet talebi ve ABD'deki göstericilere destek amacıyla ABD Ticaret Odası'na kadar yürüdü.

Ellerinde "George Floyd için adalet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar attı.

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 560 kişinin ölümüne sebep olan ve 17 bin 415 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon, 7 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

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