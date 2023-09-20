ABD'de polis dehşeti! Polisin yaptığı büyük tepki çekti
ABD’nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten şef elektroşok tabancasıyla polis tarafından vurulması büyük tepki çekti.
ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Birmingham kentinde iki lise arasında oynanan Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten Johnny Mims, polisin "müziği durdur" uyarısını dikkate almadı.
Polis maçın ardından bando takımının stadyumu boşaltmasını isterken, Mims son şarkıyı bitirdikten sonra çıkacaklarını söyledi. Tartışmanın ardından polis, Mims’i gözaltına almaya çalışırken öğrencilerin gözü önünde elektroşok tabancasıyla vurdu. O anlar polisin vücut kamerasına yansırken, tribünde büyük panik yaşadığı görüldü. Stadyumla yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
Büyük tepki topladı
14 Eylül’de yaşanan olayın görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. Polis departmanında yapılan açıklamada, Mims’in gözaltına işlemine direndiği ve bir polisi ittiği, bunun üzerine polisin elektroşok tabancı kullanıp yaşanan arbedeyi sona erdiği belirtildi. Gözaltına alınan Mims'in kefalet bedelini ödedikten sonra serbest kaldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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