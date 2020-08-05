ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda beklentinin altında kaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.



Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, temmuz ayında 167 bin kişi arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 500 binlik artış olması yönündeydi.

Bu dönemde, istihdam sayısı küçük ölçekli şirketlerde 63 bin kişi ve büyük ölçekli firmalarda 129 bin kişi artarken, orta ölçekli şirketlerde 25 bin kişi azaldı. İstihdam artışının 166 bini hizmet, 1.000'i ise üretim sektöründe gerçekleşti.





- "İş gücü piyasasındaki toparlanma temmuzda yavaşladı"





Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, haziran ayına ilişkin özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce haziran 2 milyon 369 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 4 milyon 314 bin kişi arttığı belirlendi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Eş Başkanı Ahu Yıldırmaz, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın temmuzda yavaşladığını bildirdi.

Yıldırmaz, yavaşlama etkisinin her büyüklük ve sektördeki işletmede görüldüğünü ifade etti.