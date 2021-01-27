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Dünya ABD'de milyonları etkileyen internet kesintisi!
Dünya

ABD'de milyonları etkileyen internet kesintisi!

ABD’de öğle saatlerinde internet kesintisi meydana geldi. 6,5 milyon kullanıcının olumsuz etkilendiği kesintinin nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 07:49:00 -
ABD'de milyonları etkileyen internet kesintisi!

Yerel saatle 11.25 civarında başlayan ve 12.45’e kadar devam eden internet kesintisi, Washington, New York ve Boston gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki günlük çalışmaları kesintiye uğrattı.

Özellikle yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle internete bağlı olarak evden çalışan milyonlarca kişinin yanı sıra uzaktan öğrenim gören öğrenciler, okul ve devlet dairelerinde çalışanlar da zor anlar yaşadı.

Nedeni belli değil

İnternet sağlayıcısı şirket Verizon Fios'un sözcüsü Jim Greer, doğu yakasında 6,5 milyon abonelerinin olduğu bilgisini paylaşarak sebebini bilemedikleri internet kesintisi sorununu yaklaşık 1,5 saatte çözdüklerini duyurdu.

Kesintinin nedeni konusunda incelemeler devam ediyor.

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