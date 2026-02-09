Fenerbahçe durmuyor! Kevin Zenon bombası patladı: Kadıköy'e gençlik aşısı
Ara transfer döneminin kapanmasıyla yaz transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe gözüne Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kestirdi.
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe kadrosuna kattığı önemli isimlerle yoluna devam ediyor...
Fenerbahçe, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok’u renklerine bağlamıştı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla ise sarı-lacivertliler yaz transfer dönemine odaklandı.
Arjantin basınından El Clark Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor. Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit’in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.
Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.
