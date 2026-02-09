  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe durmuyor! Kevin Zenon bombası patladı: Kadıköy'e gençlik aşısı

Ara transfer döneminin kapanmasıyla yaz transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe gözüne Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kestirdi.

#1
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe kadrosuna kattığı önemli isimlerle yoluna devam ediyor...

#2
Fenerbahçe, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok’u renklerine bağlamıştı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla ise sarı-lacivertliler yaz transfer dönemine odaklandı.

#3
Arjantin basınından El Clark Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Zenon'u transfer etmek istiyor. Haberde Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit’in ardından sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcuya talip olduğu belirtildi.

#4
Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors ile çıktığı 3 maçta 179 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.

