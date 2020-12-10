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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:04:58 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 235 ile ilk sırada yer alırken, 772 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 730 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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