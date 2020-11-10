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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:00:05 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 244 bin 519'a çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 722 artarak 244 bin 519’a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 132 bin 627 artışla 10 milyon 428 bin 517'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 722 artarak 244 bin 519’a ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 554 bini, toplam test sayısı ise 159 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 30 bin 227 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 983 bin 371 vakayla California ve 847 bin 821 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 853 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 594 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 675 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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