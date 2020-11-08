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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:08:28 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 976 artarak 243 bin 392’ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 118 bin 821 artışla 10 milyon 177 bin 376'ya çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 976 artarak 243 bin 392’ye ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 442 bini, toplam test sayısı ise 156 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 12 bin 428 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 970 bin 392 vakayla California ve 837 bin 77 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 801 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 519 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.



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