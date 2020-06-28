  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:10:58 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 42 bin 935 artarak 2 milyon 597 bin 383'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 488 artarak 128 bin 161'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 319 bin 274 vakayla Brezilya, 634 bin 437 vakayla Rusya ve 537 bin 957 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 416 bin 18 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 211 bin vakayla California ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 32 milyon 12 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 81 bini geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zekeriya Öz'ün peşine düştüler!
Dünya

Zekeriya Öz'ün peşine düştüler! "O vatan hainini görsek..."

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün Almanya'da bir Türk tarafından tekme tokat dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Haberin yayılması üzerine Almanya'da yaş..
3 üniversite bitiren görme engelli gazeteci Köse: bir gün birisinden karşıya geçmek için yardım isteyecekken 'bozuk param' yok diyerek cevap verdi ve kararımı verdim
Gündem

3 üniversite bitiren görme engelli gazeteci Köse: bir gün birisinden karşıya geçmek için yardım isteyecekken 'bozuk param' yok diyerek cevap verdi ve kararımı verdim

Türkiye'nin tek görme engelli köşe yazarı Kazım Köse hayatını ve karşılaştığı zorlukları yeniakit.com.tr'ye anlattı.
Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yaşanan bu olay Türkiye için travmadır
Gündem

Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yaşanan bu olay Türkiye için travmadır

Yerli ve milli savunma sanayii alanındaki gelişmeleri değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ‘1974’teki yaşanan olay aslında..
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı