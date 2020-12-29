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Aktüel ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda "en yüksek seviye" görüldü
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda "en yüksek seviye" görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:56:59 -
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda "en yüksek seviye" görüldü

NEW YORK (AA) - ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke genelindeki verileri derleyen Kovid Takip Projesi’ne göre, pazartesi günü Kovid-19 nedeniyle hastanelerde yatanların sayısı 121 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtilen bu sayının 22 bin 592’sini yoğun bakım ünitelerinde yatanlar oluştururken, 2 Aralık’tan bu yana hastanelerde tedavi altına alınan Kovid-19 hasta sayısının ise 100 binin altına düşmediğine dikkat çekildi.

Eyalet bazında da Teksas'ın "hastanede tedavi altında bulunan 11 bin 351 Kovid-19 hastası ile en yüksek seviye"yi gördüğü, Kuzey Carolina ve Arkansas eyaletlerinde ise dün hastanelerdeki salgın hastası sayısının tavan yaptığı kaydedildi.

- "Çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor"

Yerel televizyon kanalı ABC’ye konuşan Arkansas Valisi Asa Hutchinson, hastaneye yatış sayısındaki artışın, uzun Noel tatilinden sonraki birikmeden kaynaklı olup olmadığını anlamak için birkaç gün geçmesi gerektiğini belirtti.

Hutchinson, "Ne olursa olsun çok sayıda vaka, sağlık sistemimizi zorlamaya devam ediyor." dedi.

Kovid-19 verilerini toplayan "Worldometers"a göre, toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaşan ABD’de şimdiye kadar 11 milyon 700 binden fazla Kovid-19 hastası iyileşti, 343 binden fazla kişi ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.


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