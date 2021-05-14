  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O ülkede maske zorunluluğu kalkıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Filistinli öğrenciler, gıyabi cenaze namazı kıldı
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 584 bin 510'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 17:22:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 820 artarak 584 bin 510'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 38 bin 175 artarak 32 milyon 853 bin 960'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 820 artarak 584 bin 510'a çıktı.

California, 3 milyon 764 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 924 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 282 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 573 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 866 ve Texas'ta 50 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

118 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 154 milyondan fazla kişiye ilk doz, 118 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 46 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 433 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 430 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 262 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi
Dünya

Erdoğan'ın çağrısının ardından Putin'den Filistin hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'i arayar..
ABD'den bir skandal daha! Karşı çıktılar
Dünya

ABD'den bir skandal daha! Karşı çıktılar

ABD, BMGK'nın işgalci terörist İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için to..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay