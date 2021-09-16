ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 660 artarak 666 bin 630 oldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 613 bini geçti.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 660 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 666 bin 630'a çıktı.

California, 4 milyon 597 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 890 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 464 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 482 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 830, New York'ta 54 bin 717 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'sı en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sına en az bir doz, yüzde 65'ine de iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 210 milyon 361 binden fazla kişiye ilk doz, 179 milyon 695 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.