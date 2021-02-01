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Dünya ABD'de koronavirüs çilesi sürüyor
Dünya

ABD'de koronavirüs çilesi sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs aşısının ikinci doz uygulamasında randevu almakta yaşanan zorluklar nedeniyle gecikme ve karışıklık yaşandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:36:00 -
ABD'de koronavirüs çilesi sürüyor

ABD medyasına yansıyan haberlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında birkaç hafta ara ile yapılması gereken ikinci doz için randevu alımları ve koordinasyonda sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Özellikle, aşı uygulamasında öncelik verilenler arasında bulunan yaşlı nüfusun, ilk aşının takibini yapma, tekrar başvuru formu doldurma ve aşı yapılan yere ulaşma gibi konularda zorluklarla karşılaştığı aktarıldı.

Kişilerin ayrıca ilk aşıyı yaptırdıkları yerlerden randevu almada sorun yaşaması nedeniyle, ikinci doz aşı için farklı aşı merkezlerinden randevu almaya çalıştığı bunun da karışıklık ve yığılmalara neden olduğu bildirildi.

ABD ilaç şirketi Pfizer’in Alman BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı 3 hafta ara ile iki doz halinde uygulanırken, ABD Merkezli Moderna’nın geliştirdiği aşının ikinci dozunun ise 4 hafta sonra vurulması tavsiye ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), gecikme yaşanması halinde her iki aşı için de 6 haftalık bir aralığın kabul edilebilir olduğunu belirtiyor.

CDC’ye göre, ülke genelinde şu ana kadar 23 milyona yakın kişiye birinci, 5 milyon kişiye de ikinci doz aşılama yapıldı.

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