ABD'de korkunç olay! Yıldırım kaskını deldi geçti ABD'nin Florida eyaletinde, motosikletiyle seyir halinde ilerlerken başına yıldırım düşen adam, feci şekilde can verdi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando'nun kuzeydoğusundaki otoyoluna birden yıldırım düştü. Yıldırım, 45 yaşındaki Austin Lee'nin başına isabet etti. Lüks motosikletine binip yola çıkan talihsiz adam Lee'nin kaskını delen yıldırım, Harley-Davidson motosikletten geçip yola ulaştı. Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde öldü. Florida Otoyol Devriyesi, delinen kaskın fotoğrafını yayınladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.