ABD'de korkunç olay! Yıldırım kaskını deldi geçti
ABD'nin Florida eyaletinde, motosikletiyle seyir halinde ilerlerken başına yıldırım düşen adam, feci şekilde can verdi.11 Haziran 2019 Salı 15:37
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando'nun kuzeydoğusundaki otoyoluna birden yıldırım düştü. Yıldırım, 45 yaşındaki Austin Lee'nin başına isabet etti.
Lüks motosikletine binip yola çıkan talihsiz adam Lee'nin kaskını delen yıldırım, Harley-Davidson motosikletten geçip yola ulaştı.
Talihsiz adam olay yerinde feci şekilde öldü. Florida Otoyol Devriyesi, delinen kaskın fotoğrafını yayınladı.
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