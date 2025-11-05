ABD’de korkunç kaza haberinin detayları gelmeye devam ediyor! Yetkililerin açıklamaları endişeyi artırdı!

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ilk belirlemelere göre kazada en az 7 kişinin öldüğünü, bazıları ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazayı "feci" olarak niteleyen Beshear, uçağın düştüğü bölgede ticari işletmelerin bulunduğunu belirterek, "Ölü ve yaralı sayısının artmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınma uyarısı yapıldı

Louisville Metro Polis Departmanı’ndan (LMPD) yapılan açıklamada ise, bölge sakinlerine kaza mahalli ve çevresine yaklaşmama çağrısı yapılarak, "Bu, yangın ve enkazın güvenlik riski oluşturduğu aktif bir olay yeri. Bölgeden uzak durun" denildi. Başlangıçta havalimanının 5 mil (yaklaşık 8 km) çapındaki bölgede yaşayan sakinlere yapılan güvenli alanlara sığınma uyarısının daha sonra havalimanının kuzeyinden Ohio Nehri’ne kadar olan tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

"Bölgede çıkan yangın hala sürüyor"

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de yaşanan kazayı "asla unutulmayacak inanılmaz bir trajedi" olarak niteledi. Şehirdeki tüm acil durum kurumlarının kaza mahalline müdahale için görevlendirildiğini vurgulayan Greenberg, "Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor. Bölgede çok sayıda yol kapalı, lütfen olay yerine yaklaşmaktan kaçının" dedi. Louisville Uluslararası Havalimanı yönetimi ise, kazanın ardından havalimanının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Kalkıştan saniyeler sonra düşmüştü

ABD’nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17:15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve içinde 7 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan saniyeler sonra düşmüştü. Kalkış sırasında uçağın motorundan çıkan alevler amatör kameralara yansırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılmıştı.