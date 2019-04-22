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ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de New York başta olmak üzere birçok eyalette devam eden kızamık salgınında vaka sayısı 626'yı bularak son 25 yılın en üst seviyesine yükseldi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:04
ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki kızamık salgınına dair son verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, ülke genelinde 2019 başından bu yana görülen toplam kızamık vakaları 626'yı bularak son 25 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Ayrıca ABD genelinde geçen hafta bildirilen toplam 71 kızamık vakasının 68'i New York eyaletinde görüldü.

New York'ta acil durum ilan edilmişti

New York kentinde, ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti.

Geçen ay New York'un Rockland bölgesinde kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:04
  1. New York
  2. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
  3. kızamık

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