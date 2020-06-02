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Dünya

ABD’de kaosu körükleyen hamle! Genelkurmay Başkanı sokakta

ABD’de, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında çıkan eylemler sebebiyle ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington’da eylemcilere yakın noktalarda polis hatlarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:57:00 -
ABD’de kaosu körükleyen hamle! Genelkurmay Başkanı sokakta

ABD’de 25 Mayıs’ta George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir ‘komuta merkezi’ oluşturulması emrini vermişti.

Genelkurmay Başkanı sahada

Bunun ardından Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti.

Durumu gözlemlediğini ve başkent Washington’da görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerini kontrol ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı Milley, “Herkesin protesto etmeye hakkı vardır, ancak barışçıl protestolara” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ferhat

yiyin birbirinizi adi kafirler . özgürlük geldi!
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