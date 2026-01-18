ABD'de İslam düşmanı provokasyonlar yapılıyor!

ABD’de İslamofobik provokasyonlar tırmanıyor. Maryland’de bir lisenin duvarlarına “Müslümanlar defolun, Filistin’i nükleerle vurun” yazılırken, 6 Ocak Kongre baskınından affedilen Jake Lang Minneapolis’te Kur’an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir lisenin duvarlarına İslamofobik ve Filistin karşıtı grafitilerin yazıldığı alçakça bir provokasyon fark edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bethesda'daki Walt Whitman Lisesi yetkilileri olayla ilgili okul topluluğuna mektup gönderdi.

Okul Müdürü Gregory Miller mektupta, 'Bu sabah okul binasına 'Müslümanlar defolun gidin, Filistin'i nükleer silahla vurun' yazısı ve Davut yıldızı sembolüyle grafiti yapıldığını keşfettik.' ifadelerini kullandı.

Bu son derece saldırgan, tehditkar, Filistin karşıtı ve İslamofobik nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu belirten Miller, Bethesda polisi ile birlikte olayın soruşturulduğunu kaydetti.

ABD Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Maryland ofisi de yaptığı açıklamada vandalizmi kınadı.

CAIR Maryland Direktörü Zainab Chaudry, Gazze'deki duruma işaret ederek, 'İki yıldan fazla süredir soykırıma ve on yıllarca süren baskıya maruz kalan bir nüfusun yok edilmesini savunan dil, alçakça, patolojik bir zulüm ifadesidir.' ifadesini kullandı.

Chaudry, nefret söyleminin ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayarak, okuldaki Müslüman öğrencilerin de kendilerini güvende, değerli ve korunmuş hissetmeyi hak ettiğinin altını çizdi.

Yerel medya, söz konusu lisenin bulunduğu Montgomery Okul Bölgesinde, son birkaç yıldır benzeri nefret ve önyargı içeren diğer vandalizm olaylarının da yaşandığı bilgisini paylaştı.

Başkent Washington'daki büyükelçilikler bölgesine yakın bir mesafede bulunan Bethesda semtinin birçok diplomata ev sahipliği yaptığı ve bölgenin en kalabalık Yahudi cemaatine de sahip olduğu belirtiliyor.

Minneapolis'te Kuran-i Kerim yakma teşebbüsü

Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra başkanlık kararı ile affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye binası önünde "Kur'an-ı Kerim yakmak" amacıyla etrafındaki küçük bir grup ile gösteri düzenledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Lang, "Somalililerin işgaline karşı İlhan Ömer'in derhal sınır dışı edilmesi ve Vali Tim Walz'in tutuklanması için Minneapolis'te Kur'an yakacağım." ifadelerini kullandı.

Lang'ın eylemi sırasında, ABD vatandaşı bir kadının öldürülmesinden sonra şehirde bir süredir ICE ajanlarına karşı protestolara devam eden göstericiler ile Lang ve grubu arasında arbede yaşandı.

ICE karşıtı göstericiler, Lang'e şiddetle tepki göstererek, şehri terk etmesini istedi. Lang'ın zaman zaman hırpalandığı ve kalabalığın öfkesinden bir araca binerek kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

ABD medyasında, Lang'in Kur'an-ı Kerim yakma girişiminin, ICE ajanlarının 7 Ocak'ta ABD vatandaşı bir kadını aracında öldürmesi olayından sonra zaten gergin olan şehirde "provokasyon ve kışkırtıcılık" olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

Lang, 19 Kasım 2025'te de, ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışarak benzeri bir provokasyon teşebbüsünde bulunmuştu.

Batı, krizlerini İslam düşmanlığıyla örtmeye kalkıyor

Minneapolis’te Kur’an-ı Kerim yakmaya cüret eden "affedilmiş" bir mahkum ile Maryland’de lise duvarına soykırım nidası kazıyan "meçhul" el, saldırıların sadece "nefret" saikiyle yapılması değil, bu nefretin bir "varoluş krizi" haline gelmesidir. Sokak ortasında vatandaşına pusu kuran (ICE cinayetleri) ayakta kalabilmek için kendine bir "öteki" icat etmek zorundadır. İslam ve Müslümanlar, Batı’nın bu suni "beka" kavgasında, içerideki çürümüşlüğü örtbas etmek için seçilmiş kurbanlardır.

Bir suçlunun (Jake Lang) başkanlık kararıyla affedilip hemen ardından bir kutsala saldırması, provokasyonun şahsiliğini ortadan kaldırır. Bu, iktidarın "yol verdiği" ve toplumu İslam düşmanlığı üzerinden konsolide etmeye çalıştığı bir siyasal mühendislik faaliyetidir.

Maryland’deki lise örneği ise kokuşmuşluğun sadece marjinal gruplarda değil, Batı’nın en "seçkin" dediği eğitim yuvalarına kadar sirayet ettiğini gösterir. "Filistin’i nükleerle vurun" demek, Batı’nın modernizm cilası altında sakladığı o ilkel ve vahşi genetiğin hortlamasıdır.