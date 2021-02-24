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Dünya ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı
Dünya

ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı

ABD Arizona'da elleri bağlı ve ağzına bandana tıkıştırılmış halde bulunan gencin, aslında her şeyi kendisinin organize ettiği ve işe gitmemek için 'Babamın çöldeki hazinesinin peşinde olanlar tarafından kaçırıldım' diyerek polise yalan söylediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:53:00 -
ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi, işe gitmemek için bulunan bahaneler konusunda çıtayı iyice yükseltti ama çabaları pahalıya mal oldu.

Coolidge şehrinde yaşayan ve 'Tire Factory' adlı bir lastik firmasında çalışan 19 yaşındaki Brandon Soules, işe gitmemek adına kaçırılmış süsü verip polise asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Resmi kayıtlara göre polis 10 Şubat'ta yerel saatle 17.25 civarında demiryolu ve bir su kulesine yakın bir bölgede yaralı ve bilinci gidip gelen biri olduğuna dair bir ihbar aldı. Polisler telefonda kendilerine söylenen yere gittiklerinde elleri arkadan kemerle bağlanmış, ağzına da mor bir bandana sıkıştırılmış halde yerde yatan birini, yani Soules'i buldu.

​Soules iki maskelinin kendisini kaçırdığını, başının arkasına vurduğunu, bilincini kaybettiğini ve bir aracın arkasına konularak polisin kendisini bulduğu yere götürdüğünü anlattı.

Kontroller için hastaneye götürülen Soules, buradaki polis sorgusunda, babasının eyaletteki çölde gömülü yüklü bir hazinesi olduğu için kaçırıldığını öne sürdü.

​Detektifler günlerce alandan kamera kayıtlarını ve Soules'in telefon kayıtlarını inceleyip ismini verdiği kişilerle konuştu ama anlatılanları destekleyecek bir kanıt bulamadı. Sağlık yetkilileri de Soules'in vücudunda yaralanma emaresi görülmediğini söyledi.

İfadesinde tutarsızlıklarla Soules'e doğruyu söylettirmeye çalışan polis nihayetinde başarılı oldu ve genç adam tüm hikayeyi uydurduğunu, kaçırılma ve saldırı olayının yalan olduğunu itiraf etti. Ayrıca 'çölde saklı hazine' hikayesinin de yalan olduğu anlaşıldı. Kaytarmak için tüm bu hikayeyi kurguladığı işinden de atılan Soules, sahte ihbarda bulunmaktan 17 Şubat'ta tutuklandı.

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