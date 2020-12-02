  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Aktüel

ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 05:29:19 -
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı bildirildi.

ABD'de aşı çalışmalarıyla ilgili süreçlerde etkin rolü olan hükümete bağlı Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi, New York'ta yaptığı toplantıda beklenen kararını açıkladı.

Buna göre, ABD'de Kovid-19 aşı dağıtımının öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) 10 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay alabilmek amacıyla FDA'ya başvurmuştu.

ABD halen 14 milyonun üzerinde vaka ve 276 binden fazla ölümle Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Gündem

CHP'den şaşırtan Katar hamlesi

Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Kata..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Nilüfer Aydan hakkında flaş gelişme

Türk dizilerinde boy gösteren oyuncu Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal bir paylaşımı ortaya çıkmıştı. A..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay