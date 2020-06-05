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Aktüel

ABD’de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:45:37 -
ABD’de ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen ilginç trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi.


ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Union City’de Alvarado-Niles yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazası yolda gitmekte olan diğer bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazada kendisine yol vermeyen otomobile çarparak, şeritten çıkarmak isteyen araç kontrolü çıkarak ağaç ve direklere çarptığı görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, kazada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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