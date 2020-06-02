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Dünya

ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepkiler her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Polis, göstericilere yönelik sert müdahalede bulunurken atılan ses bombalarından biri canlı yayında kadın muhabire isabet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:17:00 -

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra ülkede çıkan gösteriler sırasında Washington eyaletinin bağlı Seattle şehrinde polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve ses bombası kullandı.

Ses bombası kadın muhabire isabet etti

MSNBC televizyonunun kadın muhabiri Jo Ling, canlı yayındayken polisin fırlattığı ses bombası kendisine isabet etti. Muhabir koluna isabet eden ses bombasının ardından kameramanla beraber kaçmaya çalıştı.

Canlı yayın bağlantısı kesildi

Muhabir, bir süre sonra yakınlarda bulunan bir beyzbol sahasının tel örgülerinin arkasına saklanarak konuşmaya devam etmeye çalışsa da kısa süre sonra canlı yayınla bağlantısı kesildi. Stüdyodaki Brian Williams adlı muhabir ise olayın şaşkınlığıyla muhabire olay yerinden uzaklaşması tavsiyesinde bulundu.

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