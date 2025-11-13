ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor
ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de, 43 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.
ABD’de federal hükümetin kapanmasına neden olan bütçe krizi, Temsilciler Meclisi’nin geçici bütçe tasarısını kabul etmesiyle çözüme yaklaştı.
Daha önce Senato’da kabul edilen geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla onaylandı. Tasarı, federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngörüyor.
Oylama sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'si tasarıya karşı çıkarken, Demokrat üyelerden 6’sı "evet" oyu kullandı.
TARİHİN EN UZUN KAPANMASI SONA ERİYOR
ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl öncesinde geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden kurumların faaliyetlerine ara vermesi, taraflar arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle ülke tarihindeki en uzun süreli kapanma olarak kayıtlara geçmişti. Kapanma, tam 43 gün sürmüştü.
Demokrat senatörlerin, hükümetin açılması önündeki en büyük engel olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması şartından geri adım atmasıyla uzlaşma sağlanmıştı. Senato, tasarıyı yerel saatle pazartesi gecesi 40'a karşı 60 oyla kabul etmişti.
Tasarı, yürürlüğe girmesi ve federal hükümetin yeniden açılması için son adım olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderildi.