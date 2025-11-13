  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor
Dünya

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de, 43 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD’de federal hükümetin kapanmasına neden olan bütçe krizi, Temsilciler Meclisi’nin geçici bütçe tasarısını kabul etmesiyle çözüme yaklaştı.

Daha önce Senato’da kabul edilen geçici bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla onaylandı. Tasarı, federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngörüyor.

Oylama sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'si tasarıya karşı çıkarken, Demokrat üyelerden 6’sı "evet" oyu kullandı.

TARİHİN EN UZUN KAPANMASI SONA ERİYOR

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl öncesinde geçici bütçeyi onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden kurumların faaliyetlerine ara vermesi, taraflar arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle ülke tarihindeki en uzun süreli kapanma olarak kayıtlara geçmişti. Kapanma, tam 43 gün sürmüştü.

Demokrat senatörlerin, hükümetin açılması önündeki en büyük engel olan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması şartından geri adım atmasıyla uzlaşma sağlanmıştı. Senato, tasarıyı yerel saatle pazartesi gecesi 40'a karşı 60 oyla kabul etmişti.

Tasarı, yürürlüğe girmesi ve federal hükümetin yeniden açılması için son adım olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderildi.

 

 

ABD ile İtalya arasında "makarna krizi" patlak verdi
ABD ile İtalya arasında “makarna krizi” patlak verdi

Dünya

ABD ile İtalya arasında “makarna krizi” patlak verdi

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor
ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Dünya

ABD, Gazze sınırına 500 milyon dolarlık üs kuruyor

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda
Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Dünya

Trump Hindistan’la ticaret savaşını yumuşatıyor: Gümrük vergilerinde indirim yolda

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak
Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Gündem

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?
Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

Dünya

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu
Gündem

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23