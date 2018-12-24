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ABD'de fast food restoranı sahibi Türk iş kadını, kanserden yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan Türk iş kadını, omurilik kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
ABD'de fast food restoranı sahibi Türk iş kadını, kanserden yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde eşi ile açtıkları fast food restoran zinciriyle tanınan 2 çocuk annesi Seçil Özpağda (40), omurilik kanserinden yaşamını yitirdi. İznikli Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa'nın İznik ilçesi nüfusuna kayıtlı Seçil Özpağda, ABD'nin Teksas eyaletinde eşi Mehmet Özpağda ile yıllar önce fast food ürünler satan restoran açtı. Müşterilerine sunduğu ürünlerle çevresinde gittikçe tanınan Özpağda çifti, zincir restoran kurdu. Ancak, bir süre önce rahatsızlanan Seçil Özpağda'ya omurilik kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Özpağda, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Seçil Özpağda'nın Teksas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:57
  1. Bursa
  2. ABD'de fast food restoranı sahibi Türk iş kadını
  3. kanserden yaşamını yitirdi
  4. Seçil Özpağda
  5. omurilik kanseri

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