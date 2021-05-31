ABD'de facia gibi kaza
ABD'de küçük bir jetin Tennessee gölüne düşmesiyle, aralarında Remnant Kardeşlik Kilisesi kurucusunun ve Hristiyan diyet gurusu Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğu yedi kişinin öldüğü belirtildi.
CNN'e konuşan yetkililer, Cessna 501'in Smyrna havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra Nashville yakınlarındaki bir topluluk olan Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştüğünü söyledi.
Kazada yedi kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazanın nedenini araştırıyor.