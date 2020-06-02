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Dünya

ABD'de emniyet müdüründen Trump'a sert tepki: Kapa o çeneni

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Burası Hollywood değil, söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa çeneni kapa" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:14:00 -

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddetinden hayatını kaybeden George Floyd için ülkenin dört bir yanında başlayan protestolar yedinci gününde devam etti.

CNN International'da Christiane Amanpour'un programına konuk olan Houston şehrinin Polis Şefi Art Avecedo Trump'ın protestolar hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Trump video konferans aracılığıyla düzenlediği valiler toplantısında, "Çoğunuz zayıfsınız. İnsanları gözaltına almanız, onları takip etmeniz ve 10 yıl süreyle hapse atmanız gerekiyor. O zaman bunların olduğunu bir daha görmezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Protestoların en sakin şekilde geçmesi için neler yaptıklarını anlatan Art Acevedo, "Bunu sadece bu ülkenin polis şefleri adına ABD Başkanı'na söyleyeyim: lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa çenenizi kapatın" ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zamankinden daha çok bir lidere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Acevedo,"Burası Hollywood değil, gerçek hayat" sözlerini kullandı.

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