ABD’de deniz uçağı göle düştü

ABD’nin Alabama eyaletinde Coosa County’de acil iniş yapmak isteyen Lockwood Aircam tipi deniz uçağının pilotu kontrolü kaybedince uçak göle düştü. Uçağın Martin Gölü’ne düştüğü ve pilotun kayıp olduğu belirtildi. Polis tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu olay yerine yakın bir noktada pilota ulaşıldığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada pilotun yaralandığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.