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Dünya ABD’de deniz uçağı göle düştü
Dünya

ABD’de deniz uçağı göle düştü

ABD’nin Alabama eyaletinde acil iniş yapan deniz uçağı göle düştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 12:19:00 -

ABD’nin Alabama eyaletinde Coosa County’de acil iniş yapmak isteyen Lockwood Aircam tipi deniz uçağının pilotu kontrolü kaybedince uçak göle düştü. Uçağın Martin Gölü’ne düştüğü ve pilotun kayıp olduğu belirtildi. Polis tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu olay yerine yakın bir noktada pilota ulaşıldığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada pilotun yaralandığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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