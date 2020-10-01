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Aktüel ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Aktüel

ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:00:31 -
ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

MILWAUKEE (AA) – ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.

Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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