ABD'de Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ABD'nin başkenti Washington DC'de törenle anıldı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler çerçevesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında anma töreni düzenlendi.
Törene Türkiye'nin Washington Büyükelisi Serdar Kılıç, büyükelçilik çalışanları ve basın mensuplarının yanısıra KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı da katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, büyükelçilik bahçesindeki Atatürk büstünün önüne de çelenk konuldu.