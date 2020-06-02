  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD’de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı

ABD’nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:33:07 -
ABD’de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı

ABD’nin Buffola kentinde polis ve askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda şiddet artıyor. New York eyaletine bağlı Buffalo kentinde sokağa çıkma yasağı süresince Bailey Bulvarı ile Decker Caddesi köşelerindeki protestolara polis ve asker müdahale etti. O sırada bir sürücü, aracını polis ve askerlerin üzerine sürdü. Olayda 1 ulusal muhafızın ve 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Diğer polisler, aracı arkasından ateş açarak durdurdu. Yaralanan aracın sürücüsü ve diğer 2 kişi gözaltına alındı. Yaralananların vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi.


Erie Bölgesi Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı